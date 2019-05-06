От штрафа до лишения свободы: Чем грозит использование запрещенной георгиевской ленты и другой символики. Новости

Накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне полиция призывает граждан соблюдать закон, не провоцировать конфликты и с пониманием отнестись к усиленным мерам безопасности. На нарушения общественного порядка, в том числе ношение запрещенной символики, полицейские будут реагировать в соответствии с действующим законодательством. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции в Донецкой области.

Так, 8 и 9 мая полиция будет работать в усиленном режиме. «Задача полицейских – не допустить дестабилизации ситуации и обеспечить публичную безопасность во время чествования героев войны», – говорится в сообщении.

В полиции напоминают, что, согласно ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», запрещено изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима, в том числе в виде сувенирной продукции.

За нарушение норм закона предусмотрена уголовная ответственность по ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины – от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Также запрещено публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения. В соответствии со ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях такие действия влекут за собой наложение штрафа от 850 до 5 100 грн или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображения.

«Однако запрет не распространяется на ряд случаев использования этой символики, особенно если она изображена на оригиналах боевых знамен, а также государственных наградах, юбилейных медалях и других отличиях, которыми награждались лица до 1991 года и в течение 1991-2015 годов в связи с годовщиной событий периода Второй мировой войны, а также на документах, удостоверяющих награждения ими», – отметили в полиции.

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