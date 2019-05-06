За долги по коммуналке: У жителей Покровска начнут изымать и реализовывать авто. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) за долги по коммуналке начнут изымать и реализовывать автомобили. Об этом сообщила директор КП «Центр единого заказчика», руководитель Единого расчетного центра Юлия Дындымарченко в ходе аппаратного совещания в Покровском исполкоме.

По ее словам, продолжается борьба со злостными неплательщиками за коммунальные услуги. Для этого коммунальщики прибегают к различным методам: от телефонных предупреждений, письменных уведомлений, заключения договоров о реструктуризации долгов – до обращений в суд и к коллекторам.

После вынесения судебных решений начинается активное сотрудничество с органами юстиции, направленное на поиск имущества должников для последующей описи и реализации с молотка.

Как рассказала Юлия Дындымарченко, в этом году у коммунальных служб появился дополнительный рычаг для более быстрого исполнения судебных постановлений – получен доступ к открытому государственному реестру движимого имущества украинцев. «Мы сотрудничаем с исполнительной службой Покровского управления юстиции. За прошлую неделю исполнительной службой вынесено три постановления о розыске транспортных средств должников за коммунальные услуги для их изъятия и последующей реализации», – сообщила директор КП.

Напомним, с 1 мая введен в действие закон «О жилищно-коммунальных услугах» в новой редакции. В связи с этим украинцев ожидает целый ряд изменений в начислении оплаты за жилищно-коммунальные услуги и в расчетах за ЖКУ.

Источник: ТК «Орбита»

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