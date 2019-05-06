В Украине с начала года корью заболели более 45 тыс. человек. Новости

В Украине с начала 2019 года корью заболели более 45 тыс. человек. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства охраны здоровья Украины.

Так, в течение 18-й недели этого года корью заболели 1 399 человек – 778 взрослых и 621 ребенок.

С 25 апреля по 2 мая больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской обл. (327 больных: 254 взрослых и 73 ребенка), Киеве (132 больных: 78 взрослых и 54 ребенка), Тернопольской (130: 30 взрослых и 100 детей), Киевской (111: 60 взрослых и 51 ребенок), Ровенской (74: 25 взрослых и 49 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 года по 2 мая 2019 года) корью заболели 45 147 человек – 21 121 взрослый и 24 026 детей. От осложнений кори умерли 17 человек.

«На предыдущей неделе от осложнений кори умерла 12-летняя девочка, которая не могла быть привита из-за противопоказания к вакцинации. Всего с начала вспышки корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли», – говорится в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что прививка – единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Напомним, в Краматорске (Донецкая обл.) по состоянию на сегодня, 6 мая, число заболевших корью жителей возросло до 103 человек.

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