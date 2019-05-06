Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Порошенко присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из прифронтовой Авдеевки (Фото). Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Порошенко присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из прифронтовой Авдеевки (Фото)

06.05.19 16:32dnews.dn.uaНовости

Фото: Twitter / Петро Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» учительнице украинского языка и литературы общеобразовательной школы I-III ступеней № 6 в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) Марии Марченко. Сегодня, 6 мая, глава государства вручил награду Марии Марченко во время посещения школы, где она работает, в ходе рабочей поездки в Донецкую область. Об этом сообщает администрация президента.

Как сообщается, почетное звание «Заслуженный учитель Украины» глава государства присвоил Марии Марченко за значительный личный вклад в развитие национального образования, обучения и воспитания учащейся молодежи, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Также в ходе визита президент осмотрел мурал, созданный в честь Марии Григорьевны на стене одного из домов города. Порошенко отметил, что сегодня посетил один из уроков Марии Марченко в девятом классе. «Она очень гордится, что именно из ее класса есть большое количество победителей всеукраинских олимпиад по украинскому языку ... Президенты пока что школ, но кто знает, что будет в будущем», – сказал Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 6 мая, в ходе рабочего визита в Донецкую область посетил место боя за 10-й блокпост и почтил память погибших украинских военных.

Читайте также:

Комментарии