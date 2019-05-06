Порошенко присвоил звание «Заслуженный учитель Украины» педагогу из прифронтовой Авдеевки (Фото). Новости

Президент Украины Петр Порошенко присвоил почетное звание «Заслуженный учитель Украины» учительнице украинского языка и литературы общеобразовательной школы I-III ступеней № 6 в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) Марии Марченко. Сегодня, 6 мая, глава государства вручил награду Марии Марченко во время посещения школы, где она работает, в ходе рабочей поездки в Донецкую область. Об этом сообщает администрация президента.

Как сообщается, почетное звание «Заслуженный учитель Украины» глава государства присвоил Марии Марченко за значительный личный вклад в развитие национального образования, обучения и воспитания учащейся молодежи, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.

Также в ходе визита президент осмотрел мурал, созданный в честь Марии Григорьевны на стене одного из домов города. Порошенко отметил, что сегодня посетил один из уроков Марии Марченко в девятом классе. «Она очень гордится, что именно из ее класса есть большое количество победителей всеукраинских олимпиад по украинскому языку ... Президенты пока что школ, но кто знает, что будет в будущем», – сказал Петр Порошенко.

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 6 мая, в ходе рабочего визита в Донецкую область посетил место боя за 10-й блокпост и почтил память погибших украинских военных.

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