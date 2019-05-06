ФК «Шахтер» готовится к матчу с «Александрией» (Фото). Новости

Футбольный клуб «Шахтер» готовится к матчу 28-го тура УПЛ с «Александрией». Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба «горняков».

Предстоящий соперник «Шахтера» занимает третью позицию в турнирной таблице. Именно поэтому поединок в Харькове приобретает статус центрального в туре.

«Победа над "Львовом" осталась в прошлом, футболисты полностью сосредоточены на следующей игре, в которой необходимо сделать еще один шаг в борьбе за чемпионские медали», – отмечают в пресс-службе.

После встречи со «Львовом» Паулу Фонсека предоставил подопечным один выходной. Утром 6 мая команда собралась в тренировочном комплексе «Святошин» и начала подготовку к противостоянию с «Александрией». Сессия носила восстанавливающий характер: те, кто принимал участие в субботней игре, занимались в общей группе чуть больше получаса, для остальных дополнительно была организована двусторонка на трети поля.

Андрей Пятов, получивший травму в классико с «Динамо», приступил к индивидуальным тренировкам. Также под руководством клубных физиотерапевтов работают Марлос и Тарас Степаненко.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»