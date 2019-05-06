Зачем России паспортизация «Л-ДНР», и что ждет Европу, – мнение. Новости

Если страны Европейского Союза не отреагируют достаточно жестко на решение президента РФ Владимира Путина о паспортизации «Л-ДНР», Европу может постигнуть та же участь. Об этом заявил руководитель Центра исследования проблем России Национального института стратегических исследований Петр Бурковский.

По его мнению, раздача российских паспортов для «Л-ДНР» может повлиять на процесс реинтеграции Донбасса, если украинские власти будут слишком политизировать этот вопрос. «Он был вброшен во внутренне-политическую повестку Украины, чтобы силы, которые поддерживают Россию, оправдывали это решение, а силы, которые настроены радикально и националистически, выдвигали условия лишать [украинского гражданства] и наказывать. То есть, чтобы создать новую точку напряженности в украинской политике», – сказал Бурковский.

«Сейчас все говорят о паспортизации для оккупированной территории Донбасса, но при этом у нас не все решено с принудительной паспортизацией и принудительным гражданством РФ в оккупированном Крыму. За это решение российская власть практически не понесла ответственности, поэтому сейчас нужно думать и о санкциях в отношении России за тех, кого принудили принять российское гражданство в Крыму. Эти санкции должны коснуться и высшего руководства РФ, и главных российских компаний, которые работают в Крыму или имеют связи с оккупированными территориями», – продолжил эксперт.

Он отметил, что украинским властям нужно плотно работать в отношении санкций против России с международными партнерами. «Им нужно объяснить, что решение по Украине по упрощению гражданства РФ – следующим указом может быть указ по Эстонии, Латвии, Литве, возможно даже по Финляндии. Если сейчас не будет санкций, то следующим шагом будет упрощение гражданства для граждан трех Балтийских государств. Россия будет использовать этот механизм, чтобы создавать там внутреннее давление, противоречия и напряженность», – считает аналитик.

«Санкции нужно вводить, и, возможно, даже ужесточать визовый режим в отношении всех граждан РФ. Если Россия использует элемент паспортизации, значит нужно повышать цену его использования для всего государства», – добавил Бурковский.

Эксперт также убежден, что украинским властям нужно думать не о том, как лишать жителей неподконтрольного Донбасса гражданства из-за раздачи российских паспортов, а о решении двух глобальных проблем.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UATV»

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