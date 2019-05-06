На первой линии ООС зарплаты военным поднимут до более чем 27 тысяч гривен. Новости

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн – до 17 тыс. грн. Об этом он заявил сегодня, 6 мая, во время визита на Донбасс. Об этом глава государства сообщает в Twitter.

«Дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн – до 17 тыс. Таким образом мы выходим на суммы, превышающие 27 тыс. грн как мы и говорили, украинский воин будет получать почти 1000 грн в день», – сообщил Порошенко.

Он также уточнил, что на данный момент 85% общей численности военнослужащих служат по контракту.

Кроме того, Порошенко сообщил о продолжении поставок военной техники на передовую. «В течение 2018 года в войска было поставлено более 3 тыс. единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тыс. боеприпасов, 2 тыс. единиц стрелкового оружия и антиснайперских комплексов», – сообщил глава государства.