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На первой линии ООС зарплаты военным поднимут до более чем 27 тысяч гривен. Новости

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На первой линии ООС зарплаты военным поднимут до более чем 27 тысяч гривен

06.05.19 16:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн – до 17 тыс. грн. Об этом он заявил сегодня, 6 мая, во время визита на Донбасс. Об этом глава государства сообщает в Twitter.

«Дал поручение министру обороны поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн – до 17 тыс. Таким образом мы выходим на суммы, превышающие 27 тыс. грн как мы и говорили, украинский воин будет получать почти 1000 грн в день», – сообщил Порошенко.

Он также уточнил, что на данный момент 85% общей численности военнослужащих служат по контракту.

Кроме того, Порошенко сообщил о продолжении поставок военной техники на передовую. «В течение 2018 года в войска было поставлено более 3 тыс. единиц нового или модернизированного вооружения и военной техники, около 500 тыс. боеприпасов, 2 тыс. единиц стрелкового оружия и антиснайперских комплексов», – сообщил глава государства.

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