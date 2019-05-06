Впервые на Донетчине: Участник АТО купил квартиру по кредиту Госмолодежьжилья. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) семья участника АТО приобрела квартиру по жилищному кредиту за счет уставного капитала Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье). Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба организации.

Как сообщается, данный кредит был выдан впервые с начала проведения АТО в Донецкой области.

Так, в конце апреля молодая семья участника АТО Дмитрия Рысая приобрела квартиру общей площадью 76,8 кв. м на вторичном рынке в Мариуполе.

Отмечается, что учреждение ждет новые семьи, желающие получить кредит с целью приобретения собственного жилья. «Донецкое региональное управление ждет новые молодые семьи, остатки кредитных ресурсов на нашем счету дают возможность предоставить кредит следующим кандидатам», – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине приоритет на покупку социального жилья получили семьи переселенцев и участников АТО. Чиновники утвердили докапитализацию Госмолодежьжилья на 30 млн грн до 331,4 млн грн.

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