Луганщина: Сколько семей переселенцев получили жилье. Новости

В Луганской области, с сентября 2016 года по 25 апреля 2019 года, благодаря программам, которые реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье), было обеспечено собственным жильем 46 семей, в том числе 27 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сообщила директор Луганского регионального управления Госмолодежьжилья Инесса Киреева, сегодня, 6 мая, передает пресс-служба организации.

По словам Киреевой, есть определенный результат, но этого «достаточно мало». «В очереди на получение государственной поддержки на строительства жилья в настоящее время находятся 65 семей, 63 из которых – внутренне перемещенные лица. В очереди на получение кредитов есть 115 семей, из которых ВПЛ – 76 семей», – сказала она.

Что касается проблем на пути реализации программ, то, по мнению директора регионального управления, главная из них – недостаточный объем финансирования. «Необходимо искать дополнительные источники финансирования, в том числе с привлечением средств международных организаций», – резюмировала Инесса Киреева.

Напомним, в Луганской области принята Региональная целевая программа жилищного кредитования ВПЛ и членов их семей на 2019-2021 годы.

Как сообщалось ранее, в Луганской области действуют 6 программ кредитования жилья: две государственные, две областные и две городские в Северодонецке.

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