Паспорта РФ в «ЛНР»: Посольство Украины в Великобритании ожидает санкций против Кремля. Новости

Украина осуждает открытие пункта приема документов для получения российских паспортов на неподконтрольной украинским властям части Луганской области и ожидает дальнейшего усиления санкций против режима Кремля. Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте посольства Украины в Великобритании, сообщает «Цензор.НЕТ».
«Мы осуждаем решение об открытии нелегального "паспортного офиса" для приема заявок на получение российских паспортов в Луганске, украинском городе на оккупированном Донбассе. Мы ожидаем от наших международных партнеров дальнейшего усиления санкций против режима Кремля», – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня, 6 мая, открылся пункт по приему документов для желающих получить российское гражданство.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».
Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.
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