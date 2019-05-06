В «ДНР»: В Макеевке убили пенсионерку. Новости

В «ДНР» за минувшие выходные «зарегистрировали» 17 сообщений о преступлениях, в том числе 1 убийство, 3 факта причинения телесных повреждений различной степени тяжести, 6 грабежей, 3 случая изъятия оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В дежурную часть Центрально-Городского районного отдела полиции Макеевки поступило сообщение об обнаружении трупа женщины 1943 года рождения с многочисленными травмами головы. Правоохранители по "горячим следам" задержали злоумышленника. Действия фигуранта подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – говорится в сообщении.
Кроме того, в Пролетарском районе Донецка в «полицию» сообщили о факте оказания медицинской помощи 49-летнему горожанину, доставленному в лечебное учреждение с ножевым ранением. Подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений задержан. Мужчина был ранее судим.
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