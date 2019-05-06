На Донбассе за сутки задержали 5 человек, подозреваемых в связях с НВФ. Новости

За минувшие сутки, 5 мая, правоохранители, несущие службу на Донбассе, задержали 5 человек, которых подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях (НВФ). Об этом сегодня, 6 мая, в ходе брифинга сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов.

«За минувшие сутки представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил выявили и пресекли 338 административных правонарушений и раскрыли 10 преступлений. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований Российской Федерации задержаны и переданы в правоохранительные органы пять человек», – сообщил Жуганов.