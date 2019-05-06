Жителей Мариуполя атакуют клещи: Есть случай болезни Лайма. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на праздники и поминальные дни от укусов клещей пострадали 10 человек. Один из паразитов инфицирован Лайм-боррелиозом (болезнь Лайма, иксодовый клещевой боррелиоз). Об этом сообщила энтомолог паразитологической лаборатории Мариупольского городского филиала ДК «ДОЛЦ МОЗ Украины» Людмила Доценко.

«С начала мая в Мариуполе зафиксировано 10 укусов клещей. Из них пятеро детей в возрасте 6-13 лет и пятеро взрослых. Все случаи местные, никто никуда не выезжал – кто-то гулял в городском парке, кто-то был укушен возле дома, а сегодня имеются 3 случая после посещения кладбища. На прошлой неделе из четырех обследованных клещей, которые были сняты с пострадавших, один инфицирован боррелиями Лайм-боррелиоза, у остальных – результат отрицательный. Ожидаются результаты сегодняшних трех случаев», – сказала она.

Также, по ее словам, фиксируются случаи укусов собак. Так, с одной собаки было снято 6 клещей после того, как хозяин осмотрел питомца.

Энтомолог обратила внимание, что при обнаружении укуса клеща следует снять паукообразное либо самостоятельно, либо обратиться за помощью к хирургу. «После этого живого паразита (не засушенного) следует отвезти в лабораторию для исследования на инфекции и посетить инфекциониста. Предупреждающее лечение обязательно!», – подчеркнула Людмила Доценко.

Всего же с начала года в Мариуполе от клещей пострадали 15 человек – первый случай произошел в начале апреля.

Как сообщалось ранее, среди пострадавших от клещей в весенне-летнем сезоне есть и дети.

Источник: MRPL.city

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