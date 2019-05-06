Климкин о перспективах Нормандской встречи: Все зависит от тактики России. Новости

Даты встреч в Нормандском формате (Франция, Германия, Украина и Россия) не определены, как на уровне лидеров государств, так и на уровне министров иностранных дел. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

«На сегодня могу подтвердить, что никаких конкретных дат для нормандских встреч на любом уровне у нас пока нет. Как только мы согласуем повестку дня, тогда будем говорить и о датах», – сказал министр.

Климкин отметил, что находится в постоянном контакте с немецкими и французскими партнерами, а также со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Отвечая на вопрос относительно влияния возможной ранней инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на дату встречи в Нормандском формате, Климкин отметил, что «вне зависимости от даты инаугурации очень тесный контакт с нашими друзьями есть. Вопрос только в том, какую Россия изберет тактику».

Ранее сообщалось, что советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил 3 мая в Брюсселе, что возобновление переговоров в Нормандском формате является ключевым для команды. Напомним, что статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин также заявил, что обсуждение новой встречи в Нормандском формате возможно после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского.