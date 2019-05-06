Дети срочно эвакуированы: НВФ обстреляли школу в селе на Луганщине. Новости

Сегодня, 6 мая, незаконные вооруженные формирования (НВФ) снова обстреляли село Троицкое (Попаснянский р-н, Луганская обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

«Сегодня в 11:00 российско-террористические войска вновь из минометов обстреляли с. Троицкое в Попаснянском районе. К счастью, мины не долетели почти 100 метров до школы, где, как раз, шли занятия, и до сельсовета. Учебный процесс был прерван, дети срочно эвакуированы», – написал он.

Клименко напомнил, что 18 мая исполняется год с тех пор, как во время такого же обстрела в Троицком погибли отец и сын, а мама со вторым сыном получили ранения.

«Прошел год борьбы, очередных договоренностей и коварного их нарушения со стороны оккупантов. Пользуясь переходным политическим моментом в Украине, враг пытается расшатать ситуацию извне. И стрелять по школе среди бела дня – высшая степень цинизма!», – резюмировал Юрий Клименко.