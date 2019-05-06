На Донетчине суд продлил арест водителю, совершившему смертельное ДТП. Новости

В Донецкой области апелляционный суд продлил срок содержания под стражей водителя, чьи действия привели к гибели в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) 22-летней девушки – пассажира авто. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Донецким апелляционным судом поддержана позиция прокуратуры Донецкой области и оставлено без изменений решение следственного судьи Приморского районного суда г. Мариуполя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей мужчине, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, 20 февраля этого года 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по одной из улиц в Центральном районе Мариуполя, не справился с управлением и врезался в бетонные блоки, лежавшие на обочине.

Из-за столкновения автомобиль опрокинулся и 22-летняя девушка, которая находилась на пассажирском сидении автомобиля, получила смертельные травмы.

Водителю сообщили о подозрении в совершении преступления и постановлением Приморского районного суда Мариуполя была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая в дальнейшем продлена.

Отмечается, что сторона защиты не согласилась с продлением меры пресечения и обратилась в апелляционный суд, однако коллегия судей апелляционной инстанции оставила жалобу защитника без удовлетворения, а поэтому подозреваемый в смертельной аварии будет находиться под арестом еще 60 суток.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе произошло смертельное ДТП.

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