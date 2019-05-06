От командира взвода до заместителя начальника Генштаба: Назначен новый командующий ОС . Новости

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сирский. Об этом Порошенко сообщил сегодня, 6 мая, в Twitter.

«Принял решение назначить на должность командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского. Он прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генерального штаба ВСУ», – говорится в сообщении.

Порошенко также поблагодарил экс-командующего Объединенных сил. «Спасибо Сергею Наеву и всем военнослужащим, которые привлекались к участию в ООС, за мужество, решительность и стойкость. Поздравляю Александра Сирского с почетной и ответственной должностью командующего Объединенных сил. Приказываю умело применить опыт во имя Украины и украинского народа!», – пишет Петр Порошенко.