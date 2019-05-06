В городе на Донетчине рухнул балкон: Пострадала женщина. Новости

В городе Украинск (Донецкая обл.) в результате обвала балкона пострадала 53-летняя местная жительница. Женщина вышла на балкон, чтобы помыть окно в одной из комнат своей квартиры. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает отдел коммуникации Покровского отдела полиции Донецкой области.

«В дежурную часть Селидовского отделения полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что ими в селидовскую больницу госпитализирована жительница г. Украинск», – говорится в сообщении.

Было установлено, что женщина получила серьезные травмы в результате обвала балкона. Так, по словам потерпевшей, в тот момент, когда она вышла на свой балкон, расположенный на втором этаже, кровля под ногами обвалилась и она упала.

В шоковом состоянии женщина была срочно доставлена ​​в травматологическое отделение ЦГБ города Селидово, где она находится и сейчас в тяжелом состоянии.

По данному случаю следователями Селидовского отделения полиции сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 с. 15 ч. 2 ст. 115 «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.