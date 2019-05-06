За время войны на Донбассе погибли 2 973 украинских воина, – Порошенко. Новости

За 5 лет вооруженного конфликта на Донбассе погибли 2 973 украинских воина из всех силовых ведомств. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время общения с военнослужащими ООС в Донецкой области, передает администрация главы государства.

«Воины ВСУ героически выполняют боевые задачи, удерживая рубежи. К большому сожалению, почти ежедневно мы платим за это непомерно высокую цену – жизнью и здоровьем украинских героев. Всего за время агрессии РФ на Донбассе мы потеряли 2 973 героя из всех силовых ведомств», – сказал он.

Также Порошенко отметил, что Украина продолжает находиться в опасности. «Мы все четко осознаем, что Россия никак не отказалась от своих агрессивных намерений, а наше государство, к сожалению, продолжает находиться в опасности. И в этих невероятно сложных условиях воины Вооруженных Сил героически и устойчиво выполняют боевые задачи, удерживая определенные рубежи», – добавил Порошенко.

Также глава государства подчеркнул, что «гарантом сохранения украинской государственности и всех преобразований в стране являются новые Вооруженные силы Украины».

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко сегодня, 6 мая, в ходе рабочего визита в Донецкую область посетил место боя за 10-й блокпост и почтил память погибших украинских военных.

Напомним, Петр Порошенко дал поручение министру обороны Степану Полтораку поднять доплаты военнослужащим за пребывание на первой линии на 5 тыс. грн – до 17 тыс. грн.

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