Самовозгорание угля: В Донецке на шахте Засядько ставят еще семь перемычек . Новости

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько продолжаются работы по изоляции аварийного участка, где идет самовозгорание угля. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает «МЧС ДНР».

Уточняется, что «по состоянию на 06:00, 6 мая, установлены гипсовые перемычки № 1, № 2, № 3 и № 4».

Спасатели вместе с горняками шахты возводят еще семь изоляционных перемычек.

Напомним, что в Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько началось самовозгорание угля.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» «национализировали» украинские предприятия, в том числе и шахту им. А. Ф. Засядько.