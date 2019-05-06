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Самовозгорание угля: В Донецке на шахте Засядько ставят еще семь перемычек . Новости

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Самовозгорание угля: В Донецке на шахте Засядько ставят еще семь перемычек

06.05.19 17:36dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Во временно неподконтрольном украинской власти Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько продолжаются работы по изоляции аварийного участка, где идет самовозгорание угля.  Об этом сегодня, 6 мая, сообщает «МЧС ДНР».

Уточняется, что «по состоянию на 06:00, 6 мая, установлены гипсовые перемычки № 1, № 2, № 3 и № 4».

Спасатели вместе с горняками шахты возводят еще семь изоляционных перемычек.

Напомним, что в Донецке на шахте им. А. Ф. Засядько началось самовозгорание угля.

Как сообщалось ранее, в  «ДНР» «национализировали» украинские предприятия, в том числе и шахту им. А. Ф.  Засядько.

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