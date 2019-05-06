В Украине на жилье переселенцам-участникам АТО планируется выделить еще 71 млн грн. Новости

Правительство Украины инициирует выделение дополнительных 71 млн грн на программу компенсации обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из числа участников боевых действий. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Григорий Галаган во время круглого стола в Киеве, передает «УНН».
«Всем понятно, что субвенция в 25 млн грн на такое количество людей недостаточна. По нашей инициативе и поручению Кабинета министров Минветеранов предложило на распределенный остаток конфискованных средств и средств, полученных от ликвидации имущества, конфискованного по решению суда за совершение коррупционного преступления – где-то порядка 71 млн грн – направить именно на компенсацию по этой программе», – сказал Галаган.
По его словам, на начало 2019 года в стране на учете стояло 3,5 тысячи ветеранов из числа ВПЛ и лиц с инвалидностью вследствие войны.
По информации Минсоцполитики, наибольшая потребность в средствах на жилье сейчас наблюдается в:
- Луганской области – 689,6 млн грн;
- Донецкой области – 385 млн грн;
- Киеве – 288,4 млн грн.
Напомним, в Украине усовершенствован правовой механизм предоставления компенсации на приобретение жилья ВПЛ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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