Перевозил оружие: Жителя Донетчины осудили за содействие диверсионной группе «ДНР». Новости

Октябрьский районный суд Запорожья приговорил к 8 годам тюрьмы жителя Донетчины, который способствовал деятельности диверсионной группы «ДНР». Злоумышленник перевозил оружие и боеприпасы из «ДНР» в Запорожскую область. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Как отмечается, в июне 2014 года житель Донецкой области, осознавая противоправность своих действий, способствовал деятельности диверсионной группы «батальона "Восток"» так называемой «ДНР», состоящей из 4-х человек. Мужчина перевозил на собственном микроавтобусе огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы из Донецка в Пологовский район Запорожской области.

«При принципиальной позиции прокуратуры Запорожской области суд согласился с квалификацией стороны обвинения и назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет лишения свободы», – говорится в сообщении.