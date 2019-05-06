Боевой генерал: Что известно о новом командующем ООС. Новости

Новый командующий Операцией объединенных сил (ООС) на Донбассе генерал-лейтенант Александр Сырский – это боевой генерал. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов, пишет « Сегодня.ua ».

По его словам, Сырский – это генерал с боевым и штабным опытом. « Он был начальником штаба сектора С во время Дебальцевской операции. Там был момент, когда командующий сектором фактически самоустранился. Сырский взял на себя всю полноту ответственности и смог вывести эту группировку. Он был одним из тех генералов, которые были непосредственно в Дебальцево. Когда ехал из Дебальцево на Артемовск (после переименования – Бахмут), его колона попала под обстрел, и он там не кланялся пулям. Это такой боевой генерал. С 2016 года он возглавляет оперативный штаб командования группировки. До 2019 года фактически вся боевая деятельность группировки на Донбассе была под его ответственностью. Это генерал с боевым и штабным опытом. Очень хорошая замена. Человек, который прошел все ступеньки командных должностей. И прошел он штабные должности в Генштабе. Вполне достойный человек » , – подытожил Жирохов.

По информации издания «Новое время», з а командование во время боев за Дебальцево Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2017 году генерал-лейтенант возглавил штаб Антитеррористической операции, однако с весны 2018 года она была переформатирована в Операцию Объединенных сил, руководителем которой стал Сергей Наев.

До российской агрессии Сырский командовал 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных Запорожцев Вооруженных сил Украины и был первым заместителем начальника Главного командного центра ВСУ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.