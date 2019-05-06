Рост доходов местных бюджетов в 2019 году: Донетчина и Луганщина – в лидерах. Новости

Донецкая и Луганская области вошли в регионы-лидеры по росту местных бюджетов. Об этом сегодня, 6 мая, сообщил на своей странице в Facebook министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

«В очередной раз хорошая новость по местным бюджетам – финансовая децентрализация в действии! За 4 месяца 2019 года местные бюджеты выросли до 84,1 млрд грн. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года +21,6% или почти 15 млрд грн», – написал он.

Так, по его словам, наибольший прирост – по налогу на доходы физических лиц – 49,4 млрд грн (прирост 9,5 млрд грн или +23,9%). Самые высокие темпы показали:

Донецкая область – 31,2%;

Киевская – 29,4%;

Тернопольская – 26,3%.

Что касается единого налога, то, по данным Зубко, прирост составил 11,7 млрд грн (+2,2 млрд грн или +23,4%).

Платы за землю поступило 10,2 млрд грн, что на 1,9 млрд грн (или на +23,6%) больше аналогичного периода прошлого года. Самые высокие темпы прироста обеспечили:

Закарпатская область – 59,2%;

Луганская – 42,8%;

Ровенская – 39,3%.

Фактические поступления налога на недвижимое имущество составили 1,7 млрд грн (прирост +32,8%).

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