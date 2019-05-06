Смена командующего ООС на Донбассе: Как отреагировали у Зеленского. Новости

Новый командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Александр Сырский является достойным человеком и профессиональным генералом, но не до конца понятно, почему данное кадровое назначение нужно было осуществлять именно сейчас, уже после завершения выборов президента.Об этом сказал советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, пишет « Интерфакс – Украина » .

« Это абсолютно нормальное назначение. Я знаю генерала Сырского, это достойный, профессиональный генерал и человек. У него есть соответствующее образование и опыт. Когда-то, в 2006 году мы начали формировать Объединенное оперативное командование, и я лично предлагал его на должность начальника штаба Объединенного оперативного командования, нового органа управления в Вооруженных силах», – сказал Апаршин.

При этом он считает, что есть вопросы, почему смена командующего ООС была проведена после завершения президентских выборов и поражения действующего президента Петра Порошенко. « Почему именно сегодня, уже после того, как проиграл выборы – тут есть вопросы. Вроде бы выборы завершились. Можно же это было сделать раньше», – указал он.

Апаршин также ответил на вопрос о том, может ли в будущем занять какую-то другую ответственную должность уже экс-командующий Объединенных сил Сергей Наев. « Почему нет? Наев – боевой украинский генерал, который прошел войну, имеет огромный опыт. К этим генералам нет претензий, это боевые генералы. Мы должны сегодня сохранить этих боевых генералов, у которых есть огромный опыт, знания, и которые уже научились воевать», – сказал Апаршин.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенных сил. Им стал генерал-лейтенант Александр Сырский.

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