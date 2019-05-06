Милитаризация детей в «ДНР»: Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело. Новости

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту содействия Российской Федерации в подготовке детей на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области (НКТ) к участию в боевых действиях. О таких фактах ранее информировали правозащитники. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины на основании публикации "Правозащитники показали, как в ОРДО милитаризируют детей", размещенной 5 мая 2019 года на Интернет-сайте "Украинская правда", начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-4, ч. 1 ст. 304, ч. 3 ст. 149 и ч. 1 ст. 438 УК Украины», – говорится в сообщении.

Как отметили в прокуратуре, в нарушение норм международного права, а также законов и обычаев войны представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» при финансовой и организационной поддержке Российской Федерации через военные лагеря и псевдопатриотические клубы готовят детей к боевым действиям. «Вместе с тем, детей воспитывают в духе идеологии сепаратизма и "русского мира"», – сказано в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что подпунктом ХХVI пункта «в» статьи 8 Римского статута Международного уголовного суда предусмотрено, что набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав национальных вооруженных сил или их использование для активного участия в боевых действиях является военным преступлением.

Сейчас устанавливаются лица, причастные к совершению этих вопиющих правонарушений. Полученные доказательства нарушения РФ и участниками НВФ норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд.

Как сообщалось ранее, НВФ «ЛНР» и «ДНР» при полной финансовой и организационной поддержке РФ, привлекают и подготавливают молодых людей, проживающих на неподконтрольных украинской власти территориях, к военным действиям против Украины.

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