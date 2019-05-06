Обстрел жилых домов в Марьинке: Жителям доставили предметы первой необходимости (Фото). Новости

В Марьинку (Донецкая обл.), в которой от минометного обстрела незаконных вооруженных формирований (НВФ) пострадали мирные жители 12 частных домов, доставили гуманитарную помощь. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает группа Штаб Помощи Марьинского и Ясиноватского районов Гуманитарной миссии «Пролиска» на своей странице в Facebook.

«Минометным обстрелом 3 мая, который начался в 05.30 утра, было повреждено 12 домов мирных граждан. Сотрудники Штаба Помощи Марьинского и Ясиноватского районов Гуманитарная миссия "Пролиска" проводят выезды к пострадавшим семьям и оказывают помощь предметами первой необходимости», – говорится в сообщении.