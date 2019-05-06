Снаряд разорвался возле школы: На Луганщине НВФ обстреляли мирное село (Фото). Новости

Сегодня, 6 мая, незаконные вооруженные формирования (НВФ) «ЛНР» обстреляли мирное село Новозвановка (Попаснянский р-н, Луганская обл.). Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

«Сегодня, с 10:19 до 10:50 со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Новозвановка Попаснянского района. Снаряд боевиков разорвался возле сельской школы, именно в тот момент, когда учились дети. К счастью, жертв и пострадавших среди мирного населения нет», – говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции вместе со взрывотехниками провели осмотр места происшествия, обследовали территорию вокруг школы на предмет выявления возможных неразорвавшихся снарядов.

Отмечается, что решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 УК Украины «Террористический акт».

Ранее сообщалось, что сегодня, 6 мая, НВФ снова обстреляли село Троицкое (Попаснянский р-н, Луганская обл.). Мины не долетели почти 100 метров до школы, где шли занятия, и до сельсовета. Учебный процесс был прерван, дети срочно эвакуированы.

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