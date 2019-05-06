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Ждут серьезных перемен: «Глава ДНР» вызван в Москву. Новости

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Ждут серьезных перемен: «Глава ДНР» вызван в Москву

06.05.19 20:17dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин в настоящее время находится в Москве. Об этом сегодня, 6 мая, со ссылкой на «силовые структуры ДНР» сообщает телеграмм-канал «WarGonzo».

Уточняется, что в неподконтрольном украинской власти Донецке «действительно ждут серьезных перемен в связи с перспективой назначения Бабича (экс-посла РФ в Беларуси) куратором на это направление. Но на данный момент вопреки интенсивным информпотокам в телеграмном пространстве  это все еще не более, чем ожидание».

В сообщении отмечается, что Бабич еще не заезжал в «ДНР». «Более того, по информации источников WG, Денис Пушилин в настоящее время находится в Москве. Если бы Бабич находился в ЛДНР  вряд ли действующий руководитель одной из донбасских республик позволил бы себе уехать "за ленточку". Вероятнее всего  Пушилин приглашен на консультации, связанные с последними внутрикремлевскими событиями. Однако содержание этих консультаций пока что остается неизвестным», – говорится в сообщении.

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