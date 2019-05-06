Ждут серьезных перемен: «Глава ДНР» вызван в Москву. Новости

«Глава ДНР» Денис Пушилин в настоящее время находится в Москве. Об этом сегодня, 6 мая, со ссылкой на «силовые структуры ДНР» сообщает телеграмм-канал «WarGonzo».

Уточняется, что в неподконтрольном украинской власти Донецке «действительно ждут серьезных перемен в связи с перспективой назначения Бабича (экс-посла РФ в Беларуси) куратором на это направление. Но на данный момент вопреки интенсивным информпотокам в телеграмном пространстве – это все еще не более, чем ожидание».

В сообщении отмечается, что Бабич еще не заезжал в «ДНР». «Более того, по информации источников WG, Денис Пушилин в настоящее время находится в Москве. Если бы Бабич находился в ЛДНР – вряд ли действующий руководитель одной из донбасских республик позволил бы себе уехать "за ленточку". Вероятнее всего – Пушилин приглашен на консультации, связанные с последними внутрикремлевскими событиями. Однако содержание этих консультаций пока что остается неизвестным», – говорится в сообщении.