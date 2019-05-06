В Украину за две недели не пустили более 270 граждан РФ . Новости

В Украину с начала 2019 года не пустили более 3 100 россиян. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает «УНН».

«С начала года (не пустили в Украину – ред.) Более 3 100 граждан Российской Федерации», – отметил Слободян.

По его словам, всего, в пересечении государственной границы Украины в 2019 году, отказали более 15 300 иностранцам.

Также, в Госпогранслужбе отметили, что за 2 последние недели во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в Украину 2 215 лицам, в том числе 274 гражданам РФ.

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