Гибель детей из-за осыпания песка в Мариуполе: Подробности трагедии (Видео). Новости

В промзоне Мариуполя (Донецкая обл.) двое детей играли с песком в заброшенном ангаре – рыли тоннель. Это и привело к обвалу, в результате чего они погибли.

Эта промзона безлюдная и с открытым доступом. Пункт охраны есть, однако он пуст. Здесь расположен большой ангар с ржавыми стенами и песком. Под ним накануне погибли двое мальчиков. 5 мая, около половины одиннадцатого вечера, сюда спасателей вызвали родители погибших. Рассказали, что пошли искать детей, потому что те не вернулись вовремя с прогулки. Из песка тела мальчиков 11 и 12 лет откопали сами. Спасти детей было уже невозможно – они задохнулись.

Спасателям оставалось обыскать остальной ангар, ведь пострадавших могло быть больше. «Наши спасатели с помощью шанцевого инструмента провели раскопки части песка, который там остался. Для того, чтобы выявить еще возможных пострадавших или погибших детей. Никого обнаружено не было», – сообщила пресс-офицер ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

Несмотря на то, что территория здесь ограждена, попасть сюда могут все желающие. Погибшие пришли сюда поиграть. В куче с песком копали тоннель. Он внезапно обрушился – и превратился в смертельную ловушку.

Сосед одного из погибших мальчиков Николай Олимов знает его семью. Говорит, что до сих пор не понимает, почему дети выбрали такое место для игры. «Мы все в шоке, как дети могли забраться сюда, чуть ли не за километр. Я даже не понимаю, как это случилось», – сказал он.

Далее в ситуации будут разбираться правоохранители. «В данное время в рамках уголовного производства будут устанавливаться все обстоятельства, причины, почему не охранялась территория. Открыто уголовное производство по статье 115 с пометкой "несчастный случай"», – сообщил пресс-офицер Центрального отдела полиции Александр Полосухин.

А еще в полиции напомнят родителям о необходимости следить за детским досугом.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: