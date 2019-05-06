Никем не будут признаваться: Климкин оценил последствия выдачи паспортов РФ по упрощенной процедуре. Новости

Ни выданные Россией паспорта жителям неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, ни юридические действия на их основе никем не будут признаваться. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, общаясь с журналистам во время Киевского еврейского форума, сообщает «УНИАН».

«Пока вы видите, что весь план РФ пошел не по ее сценарию. Она понимает, что поднимать ставки – это пока единственное, что она может. Во-первых – это были санкции в контексте поставок нефти. Затем это было позорное решение о выдаче паспортов... Сейчас центры работают и для луганчан, и для дончан», – заявил он.

Климкин еще раз призвал жителей неподконтрольного Донбасса не получать российские паспорта. «Поскольку я уверен, что ни эти паспорта, ни любые юридические действия, совершенные на их основе, не будут никем признаваться. И вообще быть гражданином третьего, пятого или какого сорта и что делать с этими паспортами – каждый может определить для себя, нецензурных слов использовать не будем», – добавил министр.

«Россия сознательно пытается поднимать ставки. Россия сознательно не идет на плодотворные дискуссии с нашими партнерами по освобождению политических заключенных и военнопленных, они пытаюсь что-то обещать, но не говорят ничего конкретного. РФ опять-таки ожидает передачи власти», – отметил Климкин.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.