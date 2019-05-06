Более 500 артистов и 9 локаций: Самые яркие события StartUp Гогольfest в Мариуполе (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на майские праздники состоялся второй фестиваль современного искусства «Startup ГогольFest» («Гогольфест»). Почти неделю происходили ежедневные шоу, участвовало более 500 артистов на 9 локациях. Арт-фестиваль горожанам привезли художники из разных уголков Европы.

Так, в доке Азовского судоремонтного завода показали оперу. Ее режиссер Влад Троицкий создал в рекордные сроки вместе с артистами киевского театра «Дах» и мариупольцами. На сцене одновременно находилось более 200 человек. «Участвуют актеры "Даха" и актеры из Мариуполя "Театромания" и театра кукол. Мы вместе готовили целую хореографию в доке, никогда в мире на действующем заводе столь масштабного проекта не было», – сказал режиссер, основатель Startup Гогольfest Влад Троицкий.

Музыку создали Роман Григорьев и Илья Разумейко из формации NOVA OPERA. Готовились преимущественно ночью, чтобы не мешать работе предприятия. «Репетировали всего два дня, а точнее последние сутки. У нас ребята аматоры, было тяжело договориться с родителями, но когда они видели масштаб, всегда отпускали ребят», – рассказал режиссер народного театра «Театромания» Антон Тельбизов.

Частью спектакля был «балет» кранов. Руководили ими работницы судоремонтного завода. Тренировались после смен и в выходные. «Репетируется уже не первый день, где-то 3 недели. Синхронное выполнение команд, будут встречные движения, вылет стрелы навстречу друг другу, очень красиво со стороны смотрится», – поделилась машинистка крана Елена Белай.

А для немецкого спектакля «Мой странный друг Вальтер» сценой стал обычный класс. Ведь, как пояснил автор, в нем рассказывалось о буллинге и травле среди учащихся. «Наш театр привносит немного анархии в привычные места, как-то школа. Мы не только приглашаем зрителей в театр, но и приводим театр к ним. Я с тревогой смотрела на учителей, когда наш актер запрыгнул на шкаф, но все было хорошо», – рассказала режиссер спектакля Бриджит Ленгерс.

Как признались школьники, этот опыт для них был необычным. «Были такие моменты, которые так захватывали. Было интересно, что дальше будет», – поделилась ученица 9 класса Валерия Кирьякова.

В течение фестиваля представляли арт-объекты, проводили спектакли и мастер-классы. А бесплатная музыкальная сцена работала ежедневно. Здесь больше всего зрителей собрала украинская певица Джамала. «Будет зажигающее, много эмоций, половина Мариуполя собралось, чтобы это отпраздновать», – сказала зрительница.

Певица порадовала поклонников новинкой. «Я никогда не повторяю трек-листы на концертах. Новый концерт – новый трек-лист. Мы пока ехали сюда из Запорожья, решили, что нам нужно начинать с другой песни и доработать интро к этой песне. Мы прямо в номере доработали гитары, дописали басы», – рассказала Джамала.

В этом году программа фестиваля объединила несколько стран Европы. Горожане увидели театральные представления из Литвы, Австрии, Швейцарии и Германии. Организаторы хотят сделать ГогольFest в Мариуполе традицией.

Напомним, фестиваль современного искусства «Startup ГогольFest» в Мариуполе посетило более 35 тысяч человек.

Источник: ТК «Донбасс»

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