За долги по алиментам автоматически арестуют банковский счет. Новости

Минюст определил порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов. Соответствующий приказ от 16 апреля 2019 года № 1203/5 Министерство зарегистрировало тот же день, сообщает « ЛІГА. Закон » .

ГП « Национальные информационные системы » в трехмесячный срок со дня вступления в силу соответствующим приказом поручено разработать регламент информационного взаимодействия в электронном виде и обнародовать его на своем сайте, а также принять меры для обеспечения готовности автоматизированной системы исполнительного производства в информационного взаимодействия в электронном виде и сообщить Нацбанку.

Установлено, что до введения информационного взаимодействия в электронном виде обмен документами между государственными, частными исполнителями и банками будет осуществляться в бумажном виде средствами почтовой связи.

Утвержденный Порядок определяет процедуру автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (далее – АСВП) через информационное взаимодействие государственных или частных исполнителей и банков.

Автоматизированный арест средств должников на счетах в банках за исполнительное производство о взыскании алиментов предусматривает наложение/снятие исполнителем ареста на средства путем вынесения постановления об аресте средств или о снятии ареста с денежных средств должника в форме электронного документа и принятия их к исполнению банками.

Напомним, что в Украине существует три способа начать взыскание алиментов на ребенка.