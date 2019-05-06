Компенсация за жилье АТОшникам-переселенцам: Стало известно, когда решится вопрос . Новости

Министерство по делам ветеранов будет осуществлять полный спектр функций в сфере социальной защиты участников боевых действий, начиная с 1 июля. Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Гаврилюк во время круглого стола, сообщает « УНН » .

« Программы (поддержки ветеранов – прим.), В том числе Министерства социальной политики, мы не возьмет на себя, пока не будем укомплектованы хотя бы на 30% - мы ожидаем, что министерство в полной мере заработает с 1 июля, и тогда мы сможем в полной мере взять на себя тот функционал, который задекларирован в нашем положении, в том числе, что касается полного спектра в сфере социальной защиты», – отметила Гаврилюк.

По ее словам, в частности, министерство будет заниматься вопросом предоставления компенсации за жилье переселенцам из числа участников боевых действий.