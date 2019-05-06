Задыхаются, теряют сознание: Жители Мариуполя жалуются на сложности поездок к кладбищам (Видео). Новости

Жители Мариуполя (Донецкая обл.) жалуются, на то, что в выходные дни добраться к местам захоронения очень сложно. В автобусах на спецмаршрутах к Старокрымскому кладбищу было душно и тесно.

По словам одного из жителей, Александра Поленкова, в минувшие выходные после Новотроицкого кладбища, на Левобережье, он приехал в другой район города. Мужчина говорит, что ждать не любит.

«Обилечивают долго, а так транспорт стоит. Там полно транспорта», – говорит Александр.

Другая жительница Надежда Афанасьевна, для того, чтобы добраться на кладбище, готовилась заранее. «Добираться с левого сюда очень тяжело. Стариков не пускают в такие автобусы, приходится ждать, ехать с пересадкой», – рассказывает женщина.

На Старокрымское кладбище спецавтобусы отправляются с остановки маршрута № 58. Именно здесь людей больше всего. Чтобы избежать давки, транспортники пытаются обслуживать горожан в определенной последовательности. Без очереди пропускают тех, кто согласился ехать стоя.

«С 1 мая по сегодняшний день на линии задействованы от 7 до 15 единиц транспорта – это автобусы средней и большой вместимости. Если брать по пиковым дням – суббота и воскресенье, мы перевозим порядка 4-4,5 тыс. человек. Автобусы работают без льгот, то есть стоимость проезда – 8 грн», – пояснил начальник отдела безопасности организации движения трамвайно-троллейбусного управления Василий Малярчук.

Правда, спецмаршрут удовлетворяет не всех. Как отмечают пожилые люди, цена для пенсионеров высокая.

Источник: ТК «Сигма»