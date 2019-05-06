Через КПВВ Донетчины пытались провезти товары на 50 тыс. грн. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) пограничники пресекли две попытки незаконной перевозки через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию (НКТ) товаров на сумму более 50 тыс. грн. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера военнослужащие Донецкого пограничного отряда совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое" и "Гнутово" прекратили две попытки перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

В частности, на неподконтрольную территорию Украины пытались провезти духи и оборудование для изготовления ключей на общую сумму более 50 тыс. грн.

Как уточняется, товары были изъяты представителями фискальной службы для оформления материалов дела об административном правонарушении.