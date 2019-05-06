Конфликт на Донбассе: Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов и страниц, якобы связанных с Россией . Новости

Социальные сети Facebook и Instagram удалили 97 аккаунтов, страниц и групп, через которые, якобы, «осуществлялись скоординированные акции» в отношении Украины. Как утверждается в сообщении главы департамента кибербезопасности Facebook Натаниэла Глейшера, размещенном сегодня, 6 мая, на информационном сайте Facebook, речь идет о двух «не связанных друг с другом операциях, исходящих из России, в которых использовалась одна и та же тактика», сообщает российский ТАСС.

Как отметил Глейшер, через эти эти каналы «распространялись местные и политические новости по таким темам, как военный конфликт на востоке Украины, политика России, политические новости Европы, политика в Украине и гражданская война в Сирии». «Из-за многочисленных нарушений мы уже удалили много аккаунтов, которые открывали лица, стоящие за этой операцией. Некоторые из прекращенных нами действий имели отношение к аккаунтам, которые мы закрывали ранее», – заявил Глейшер.

В качестве примера материалов, подвергшихся удалению, приводится пост с анонимным комментарием на высказывания главы украинского МИД Павла Климкина об украинско-российских отношениях, а также пост под заголовком «В МИД РФ обвинили ВСУ в умышленном нападении на российских журналистов под Донецком».

Удаленные аккаунты и страницы были найдены «в ходе продолжающихся внутренних расследований предполагаемых скоординированных действий, имеющих отношение к России», – указывается в сообщении. Информация о предпринятых мерах «передана в правоохранительные органы, политикам и партнерам по бизнесу».