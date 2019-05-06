Воины АТО и ООС получили в собственность более 4 тыс. га земли в Запорожской области. Новости

В Запорожской области участники боевых действий на Донбассе получили в собственность 2 тыс. 785 земельных участков общей площадью 4 285,31 га. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Как отмечается, для ведения садоводства бойцы получили 480 участков общей площадью 51,09 га, для строительства и обслуживания жилого дома – 92 участка площадью 8,1 гектара.

Больше всего земельных участков в собственность участники АТО и ООС получили в Запорожском (456 участков общей площадью 310,72 га), Мелитопольском (354 – площадью 380,43 га), Вольнянском (320 – площадью 604,91 га), Ореховском (198 – площадью 392,59 га) районах Запорожской области.

Всего с начала введения инициативы о предоставлении земельных участков участникам АТО/ООС и до сих пор в Запорожской области изъявили желание получить землю 8 тыс. 627 участников боевых действий.

«Бойцам предоставлено 5 576 разрешений на разработку проектов землеустройства для отвода земель общей площадью 7 564,99 га, из них для ведения личного крестьянского хозяйства – 3 811 разрешений (7 361,13 га), для ведения садоводства – 1 273 разрешения (146,59 га), для строительства и обслуживания жилого дома – 492 разрешения (57,27 га)», – сказано в сообщении.

Уточняется, что наибольшее количество разрешений на разработку проектов отвода участники боевых действий получили в Запорожском (1 112 разрешений общей площадью 617,38 га), Мелитопольском (797 – площадью 779,18 га), Вольнянском (538 – площадью 978,36 га) и Бердянском (510 – площадью 514,08 га) районах Запорожской области.

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