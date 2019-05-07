Подрыв или подмыв: Как спустя два года выглядит рухнувший корпус университета в Донецке (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке обрушенная в 2017 году часть корпуса «Донецкого университета экономики и торговли ДНР» до сих пор находится в разрушенном состоянии. Об этом «Донецким новостям» сообщили жители города.

С данным зданием Донецкого национального университета экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского (на мощностях которого с конца 2014 года работает вуз «ДНР»), расположенным на бульваре Шевченко, произошла странная история.

29 июня 2017 года около 19:00 рухнули стена и перекрытия секции корпуса №4, в котором располагались актовый зал и библиотека. Сначала в «ДНР» сразу заявили о взрыве, диверсии, традиционно обвинив украинские ДРГ.

«По уточненным данным, взрыв прогремел в актовом зале торгового института», – сразу же заявил представитель «минобороны ДНР» Эдуард Басурин. В комментариях российским СМИ, он отметил, что такой вывод сделан исходя из «визуального осмотра» места происшествия.

После «силовые структуры ДНР» заявили, что распространенная ранее информация о теракте не подтверждается. По новой версии, здание обрушилось из-за подмыва стены вследствие обильных осадков – 29 июня в Донецке весь день шел дождь. «Произошел подмыв конструкции здания, из-за чего имело место частичное обрушение здания», – цитировали «командование» интернет-ресурсы «ДНР».

«Не было никакого взрыва – это подмыв фундамента здания после дождя, ведь это достаточно старое здание», – вторили в дежурной части «МГБ ДНР» на звонки российских изданий.

Но поздним вечером 29 июня глава «МЧС ДНР» Алексей Кострубицкий снова заявил, что «по предварительной информации, сработало взрывное устройство неустановленного образца».

Также первоначально сообщалось о погибших. «По первым данным с места, есть погибшие. Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь… Согласно предварительным данным, могла сработать закладка – самодельное взрывное устройство», – писал российский «Интерфакс». Говорилось, что пострадала женщина-сторож, которую госпитализировала служба «скорой помощи». Но глава «МЧС ДНР» настаивал, что «пострадавших и погибших нет».

В итоге, была создана специальная комиссия, которая должна была разобраться – подрыв это был или таки подмыв. При этом в «ДНР» заверяли, что окончательные выводы комиссии будут обнародованы. Но спустя 2 года, этого до сих пор так и не было сделано.

Отметим, что разбор завалов здания вели более двух месяцев, в том числе, демонтировали бетонные плиты, металлоконструкции. За два года «республиканцы» корпус не восстановили, а лишь сложили некое подобие шлакоблочного перехода в другое помещение университета, а также прикрыли шифером

Как выглядит сейчас эта часть вуза – в фотографиях «Донецких новостей».

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