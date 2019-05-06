Девочке из Луганской области помогли вылечить врожденный порок сердца (Видео). Новости

У Алины Скороход из села Половинкино (Старобельский р-н, Луганская обл.) врачи в 2 года обнаружили врожденный порок сердца. И талантливой девочке запретили танцевать. Тогда родители не смогли оплатить дорогостоящую операцию.

Сейчас, когда Алина слышит музыку, ее сердце бьется быстрее. Девочка по-настоящему счастлива на танцплощадке. «Сразу же прошла отборочный тур, сразу была зачислена в наш коллектив, очень перспективный ребенок. Ребенок, которому нравится абсолютно все», – говорит руководитель ансамбля современного танца Виктория Мозго.

Талант 7-летней девочки заметили и на многочисленных конкурсах. «В Северодонецке на конкурсе и мы там выиграли. Гран-при заняли», – сказала Алина.

Любовь к танцам передалась Алине от старшей сестры. «Я приходила на каждое выступление и смотрела как это красиво, как это жизнерадостно. Я тоже захотела», – поделилась девочка.

Но преградой стал врожденный порок сердца. «Если бы я танцевала, у меня сердечко бы болело», – говорит Алина.

Родители девочки не решились на операцию, когда разрезают грудную клетку и останавливают сердце. «Может быть осложнение, не может быть осложнения. Никто никаких гарантий нам не давал», – сказал отец Сергей Скороход.

Чтобы закрыть недостаток безболезненно, вживляя специальное приспособление окклюдер, понадобились огромные деньги. Папа работает машинистом на элеваторе, мама – в санстанции. На дорогостоящую операцию им бы пришлось собирать средства годами, но сердце Алины ждать не могло. «Денег таких не было, собирать долго было и нам посоветовали обратиться к Фонду помощи Рината Ахметова», – сказал Сергей Скороход.

В Фонде просьбу о помощи услышали и приобрели окклюдер. Алина хорошо помнит, как пришла в себя после наркоза. «Мне уже сделали операцию, я открыла глаза и мама сидит, улыбается», – вспоминает она.

«На следующий день она начала прыгать, я боялась, ее держу и сама думаю: "Но как!?"», – поделилась мама Анна Скороход.

Теперь к любимым танцам Алина добавила еще и занятие футболом.

Адресную помощь на лечение от Фонда Рината Ахметова получило более 6 тысяч детей. Среди них около сотни спасенных сердец.

Источник: ТК «Донбасс»