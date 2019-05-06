Климкин увязал двойное гражданство с РФ и ситуацию на Донбассе. Новости

После начала паспортизации неподконтрольного украинской власти Донбасса Россией вопрос двойного гражданства если и будет рассматриваться, то только после деоккупации этих территорий. Об этом сегодня, 6 мая, сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет « Сегодня.ua ».

Россия пытается соблазнить украинцев своими паспортами, однако двойное гражданство в Украине не приветствуется. « Я всегда говорил, что выступаю за введение двойного гражданства. Но я категорически против того, чтобы до момента деоккупации Донбасса и Крыма признавать двойное гражданство с РФ», – заявил Климкин.

Ранее сообщалось, что Климкин заявил, что ни выданные Россией паспорта жителям неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей, ни юридические действия на их основе никем не будут признаваться.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.