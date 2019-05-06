Из-за долгов водоканалу в Покровске сокращена подача воды . Новости

Покровск (до переименования – Красноармейск) будет получать на четверть меньше традиционного объема воды. Об этом сегодня, 6 мая, сообщила пресс-служба КП «Компания "Вода Донбасса"».

«Коммунальному предприятию "Покровскводоканал" сокращена подача воды на 25 %. К этой вынужденной мере КП "Компания "Вода Донбасса" прибегло по причине образовавшейся задолженности (по состоянию на 01.05.2019 – 65 млн. 71 тыс. грн)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на протяжении длительного времени компания вела переговоры с руководством Покровского водоканала о погашении задолженности и своевременной оплате текущего потребления. «В феврале 2018 года был заключен договор реструктуризации задолженности, а в апреле 2019 еще 3 аналогичных договора, согласно которым Покровский водоканал должен был каждый месяц выплачивать 1,5 млн. грн. Кроме того, необходимо было обеспечить оплату ежемесячного объема получаемой воды. Однако, согласно договорам реструктуризации Покровским водоканалом оплачено 200 тыс. грн. в начале апреля и только третий месяц обеспечивается оплата 70% ежемесячного объема получаемой воды», – поясняет ситуацию КП «Компания "Вода Донбасса"».

Из-за неплатежей потребителей коммунальное предприятие «Компания "Вода Донбасса"» находится в критическом положении, поэтому предприятиям и городским водоканалам, не выполняющим договорные обязательства по оплате текущих поставок воды и погашению задолженности, будет сокращена подача воды.