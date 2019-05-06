В Славянском районе пиротехники обезвредили 28 взрывоопасных предметов. Новости

На Донетчине в Славянском районе пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) обнаружили и обезвредили 28 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

«Во время технического обследования территории в с. Маяки Славянского района, на территории лесного фонда, личным составом части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области было обнаружено и уничтожено 28 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны», – говорится в сообщении.

Как уточняется, обнаружены были 18 артиллерийских снарядов калибром 45 мм, 2 артиллерийских снаряда калибром 76 мм, 5 гранат РГ-42, 1 граната Ф-1, 1 минометная мина калибром 50 мм, 1 граната РГД-33. «Данная территория подлежит проведению сплошного разминирования», – уточнили в ГСЧС.

Специалисты Службы спасения напомнили гражданам, что при обнаружении подозрительных предметов нужно немедленно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по телефону «101».