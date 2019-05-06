Спецслужбы РФ готовили теракт на арсенале ВСУ. Новости

Спецслужбы России готовили теракт на одном из украинских арсеналов по хранению ракет и боеприпасов. Об этом сегодня, 6 мая, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«В начале текущего года представители российской спецслужбы завербовали работника арсенала ВСУ. Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса. Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности состоянии охраны, наличии и перемещения оружия. Полученную информацию страна-агрессор планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте», – говорится в сообщении.

Работнику ВСУ обещали денежное вознаграждение и гражданство России с оформлением пенсии. «Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть интернет. Благодаря своевременному реагированию сотрудников военной контрразведки СБУ удалось предупредить втягивание украинского гражданина в противоправную деятельность», – отмтетили в СБУ.