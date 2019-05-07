«Бабок нет»: В центре Донецка ветшает один из самых крупных торговых центров (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке с 2014 года так и не открылся один из крупнейших торговых центров, расположенных в центре города, – «Белый лебедь». За 5 лет комплекс обветшал, и еще год назад на вывеске отвалилась буква, и теперь это «Белый Л бедь». Как выглядит ТЦ сегодня – продемонстрировал дончанин Игорь Полтавец.

На центральных дверях объявление – «Универмаг временно не работает». «И так уже 5 лет. А раньше это был огромный торговый центр. Сейчас все закрыто, законсервировано…», – комментирует дончанин.

«Все законсервировано. Еще висят таблички, что типа объект под охраной. Думаю, что какой-нибудь дедушка-сторож здесь, конечно, присутствует. А так торговый центр – забытый и закрытый», – продолжает Полтавец.

О былых услугах сообщают объявления, сохранившиеся с довоенного времени. Например, что продаются абонементы на круглосуточную парковку – 300 грн в месяц.

Дончанин отмечает, что внутри комплекса – пустота: «Просто футбольное поле. Ну, какие-то вешалки, стеллажи присутствуют, а так – пустота. А раньше здесь был и детский развлекательный центр "Пластилин"».

Со стороны проспекта Мира в «Белом лебеде» работал супермаркет «Бум». Сейчас – окна выбиты, место, где раньше были установлено множество банкоматов, – «зашито». «Был большой-большой супермаркет. Сейчас здесь та же самая история – утопия полнейшая. А раньше здесь было множество банкоматов разных банков. И можно было воспользоваться благами банковской системы. А не то, что сейчас у нас – нынешняя касса ("Центральный республиканский банк ДНР" работает в формате "кассы", – ред.)», – сожалеет Полтавец.

«Вот такой в центре Донецка огромнейший торговый комплекс – забыт. А он был одним из первых крупных комплексов Донецка – сначала построили Центральный универмаг (но он поменьше), потом – "Белый лебедь". Открыть? Ну, а смысл? Бабок нет у людей. Платежеспособность дончан – минимальная. Сейчас, чем купить какие-то шмотки в Донецке, легче съездить в Ростов, в ростовские торговые центры – и это будет гораздо дешевле», – резюмирует Игорь Полтавец.

Как сообщалось ранее, площадь Торгового центра «Белый лебедь» составляла 47 000 кв.м. Тут можно было найти практически все – от парфюмерии известных брендов до голландской мебели, а в зимнее время площадку между старым и новым корпусом заливали под каток.

Также ранее «Донецкие новости» продемонстрировали нынешнее состояние площади между «Белым лебедем» и зданием прежнего исполкома (при «ДНР» – «администрация Донецка»).

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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