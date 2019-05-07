Прыгал с балкона на балкон: В неподконтрольной Макеевке мальчик упал с высоты. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) мальчик упал с недостроенной 5-этажки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Как пишут местные жители, 5 мая вечером мальчик и его друзья примерно 10-12 лет прыгали с балкона на балкон. Один из них упал с высоты 3-го этажа, его состояние неизвестно.
Недостроенная 5-этажка находится возле детского садика «Елочка».
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