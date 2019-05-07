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Прыгал с балкона на балкон: В неподконтрольной Макеевке мальчик упал с высоты. Новости

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Луганская область

Прыгал с балкона на балкон: В неподконтрольной Макеевке мальчик упал с высоты

07.05.19 07:38dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) мальчик упал с недостроенной 5-этажки. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут местные жители, 5 мая вечером мальчик и его друзья примерно 10-12 лет прыгали с балкона на балкон. Один из них упал с высоты 3-го этажа, его состояние неизвестно.

Недостроенная 5-этажка находится возле детского садика «Елочка».

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