В Северодонецке произошло ДТП с пострадавшими (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) полицейские разыскали водителя, в результате возможных неосторожных действий которого произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Северодонецкий отдел полиции.

Экипаж группы быстрого реагирования во время несения службы в Северодонецке 4 мая, двигаясь по ул. Строителей, увидел ДТП с пострадавшими. Полицейские остановились, чтобы оказать медицинскую помощь пострадавшим и узнать причины происшествия. 35-летний водитель автомобиля ЗАЗ «Таврия» рассказал правоохранителям, что, двигался по главной дороге в направлении Рубежного. В это время водитель автомобиля Opel Astra создал аварийную ситуацию, вследствие чего водитель «Таврии», не справившись с управлением, допустил столкновение с неподвижным препятствием.

По подробному описанию в течение часа экипаж полиции разыскал автомобиль, водителем которого оказался 71-летний житель Северодонецка. Для выяснения всех обстоятельств происшествия водитель и автомобиль переданы следственно-оперативной группе местного отдела полиции.