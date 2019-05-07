Эксперты спрогнозировали цены на топливо в мае. Новости

В ближайшие недели топливо может ощутимо подешеветь, считают эксперты. Напомним, в конце апреля на украинских заправках резко подорожал бензин. Причиной стала «грязная» нефть, которую РФ пустила по нефтепроводам. Из-за этого вышел из строя Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси, поставлявший нам почти треть всего бензина и дизтоплива. Об этом пишет «Сегодня».

Проблемы на Мозырском заводе вынудили Беларусь ограничить поставки дизтоплива и разных марок бензина в другие страны. Из-за этого цена на нефтепродукты в Украине выросла более чем на гривню за литр: бензин А-95 подорожал с 29 грн до 30,1 грн, а дизельное топливо – с 29 грн до почти 30 грн. В то же время цена нефти марки Brent снизилась до 71,8 долл. за баррель, хотя в конце апреля колебалась на уровне 74—74,5 долл. за баррель.

«Одним из факторов было падение мировых котировок на нефть после заявления президента США Дональда Трампа, что он надавил на ОПЕК и попросил их увеличить добычу и, таким образом, снизить цену. С начала мая ограничения, введенные США на импорт нефти из Ирана, усилились. Поэтому давление на ОПЕК имеет смысл: если картель стремится поддерживать баланс, то он должен заместить выбывающие объемы иранской нефти», – объясняет аналитик Дмитрий Хорошун.

Хотя, по его словам, снижение цен на нефть не перебило проблемы Мозырского завода, и внутренний рынок начал готовиться к проблемам из-за прекращения поставок из Беларуси.

Прогнозируя ситуацию на автозаправках в мае, эксперты напоминают, что на цену бензина влияет три фактора: стоимость нефтепродуктов на границе, курс валют и ситуация на рынке.

«Курс гривни пока стабилен, и по этой причине цены точно расти не будут. Крупные сети, если не будет негативных трендов, поднимать цены не будут, а остальные небольшие заправки будут подтягиваться до их уровня», – отмечает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.

При этом вчера на Мозырском заводе уже возобновили переработку нефти и в течение недели обещали поставки возобновить. Дальнейшего подорожания на этой почве, по мнению экспертов, не будет. Хорошун также прогнозирует – если давление США на ОПЕК будет успешным, то нефть в мае подешевеет до 70 долл.: «По моим оценкам, при такой цене и курсе гривни 26,5 грн/долл. бензин А-95 должен стоить 28,5 грн/л. На 1,5 грн может подешеветь и дизтопливо».

Однако эксперт предупреждает, что в мае рынки все еще будут в подвешенном состоянии – с 1 июня вступают в силу российские ограничения на поставку нефтепродуктов в Украину.

«Если РФ явно не даст понять в мае, что объемы с 1 июня не сократятся, то очень возможен "перебор": импортеры и внутренняя розница будут заранее готовиться к замещению и российских объемов, повысив цены еще на 1 грн за литр», – резюмирует Дмитрий Хорошун.