ОБСЕ зафиксировала на неподконтрольной части Донбасса вооружение, размещенное с нарушением линий отвода. Новости

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали на неподконтрольной украинским властям части Донбасса реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», танки, гаубицы и ракетные комплексы, которые размещены с нарушением линий отвода. Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 6 мая.

Так, 3 мая мини-БПЛА СММ ОБСЕ зафиксировал 7 РСЗО БМ-21 Град, 122 мм на полигоне возле Миусинска (62 км юго-западнее Луганска), также 8 РСЗО (БМ-21) возле населенного пункта Садовый.

4 мая наблюдатели Миссии зафиксировали 5 танков (Т-72), 5 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 10 буксируемых гаубиц (Д-30 – 5 единиц и столько же 2А65 «Мста-Б», 152 мм).

Также зафиксированы 5 РСЗО (БМ-21), 5 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10») и 2 противотанковых ракетных комплекса (9К111 «Фагот», 120 мм), которые были замечены в центре Луганска.